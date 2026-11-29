Удару ворог завдав сьогодні, 29 листопада, близько полудня. На території терміналу спалахнула пожежа. Про це повідомляють в ДСНС Харківщини.

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Які наслідки російської атаки на Харків?

Унаслідок влучання виникла пожежа в будівлі поштового терміналу та двох автомобілях. На місце оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Російська атака на Харків 29 листопада / Фото ДСНС Харківщини

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Рятувальники ліквідували займання. Психологи ДСНС також надавали постраждалим необхідну підтримку.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, що 29 листопада російські війська також атакували Полтаву. Близько 11:18 в обласному центрі прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, ворог застосував баражувальний боєприпас типу "Бандероль". Повітряні сили перед цим попереджали про рух швидкісної цілі на місто.