Наслідки атаки на Харків 29 листопада / Суспільне Харків
Російські війська завдали ракетного удару по поштовому терміналу в Немишлянському районі Харкова.Унаслідок атаки постраждали щонайменше одинадцять людей
Удару ворог завдав сьогодні, 29 листопада, близько полудня. На території терміналу спалахнула пожежа. Про це повідомляють в ДСНС Харківщини.
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Які наслідки російської атаки на Харків?
Унаслідок влучання виникла пожежа в будівлі поштового терміналу та двох автомобілях. На місце оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Російська атака на Харків 29 листопада / Фото ДСНС Харківщини
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Рятувальники ліквідували займання. Психологи ДСНС також надавали постраждалим необхідну підтримку.
Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
Нагадаємо, що 29 листопада російські війська також атакували Полтаву. Близько 11:18 в обласному центрі прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, ворог застосував баражувальний боєприпас типу "Бандероль". Повітряні сили перед цим попереджали про рух швидкісної цілі на місто.
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