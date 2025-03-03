Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий прокомментировал российский удар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в телеграмме.

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Неусвоенные уроки

Драпатый отметил, что будет требовать для виновных в трагедии строгого наказания.

Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а притесняя подчиненных, – все они позорят Вооруженные Силы Украины,

– отметил он.

Командующий также напомнил, что мы являемся свидетелями несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков. Такой удар происходит уже не впервые. Ранее во время построения враг нанес удар по 128 бригаде.

Драпатий призвал генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия.

Он отметил, что каждый из нас несет ответственность за жизнь своих собратьев. И в бою, и в тылу.