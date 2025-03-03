Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий прокоментував російський удар. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис в телеграмі.

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Незасвоєні уроки

Драпати наголосив, що вимагатиме для винних у трагедії найсуворішого покарання.

Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, – усі вони ганьблять Збройні Сили України,

– зазначив він.

Командувач також нагадав, що ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Такий удар стається вже не вперше. Раніше під час шикування ворог завдав удару по 128 бригаді.

Драпатий закликав генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України позбутися формалізму, бюрократії та легковажності.

Він наголосив, що кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу.