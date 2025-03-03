На вихідних у мережі поширили інформацію про те, що окупанти завдали удар по полігону "Новомосковський" біля села Черкаське на Дніпропетровщині. Внаслідок цього загинули українські військові. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий підтвердив трагедію, передає 24 Канал.

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Трагічна загибель воїнів ЗСУ

Серед тих, хто написав про ситуацію, був і волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко. За його словами, ворог завдав удару по полігону з військовослужбовцями 157 ОМБр, яких зібрали на шикування за 100 – 130 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Коригував удар ворожий розвідувальний БпЛА.

"Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли «відмазатися».

Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто “затягує” військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні Сил України", – написав командувач Сухопутних військ ЗСУ.