Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у телеграм-каналі Михайла Драпатого.

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Як Михайло Драпатий відреагував на трагедію

Михайло Драпатий зазначив, що трагедія на полігоні у Дніпропетровській області – це жахливий наслідок ворожого удару. Генерал зауважив, що війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо.

З усього серця висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав наших воїнів. Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з'ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини роз'їдає гнів,

– сказав він.

