Так, 26 січня президент Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого керівником ОСУВ "Хортиця", зберігаючи за ним повноваження командувача Сухопутних військ, передає 24 Канал із посиланням на допис головкома Сирського.

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Яке завданням стоїть перед Драпатим

29 січня головнокомандувач Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Михайла Драпатого.

Головком підкреслив, що ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що належать до операційної зони ОСУВ "Хортиця".

Наше завдання – тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників,

– наголосив генерал.

Сирський уточнив, що поставив першочергові задачі, аби стримати натиск переважаючого противника.

До слова, генерал-майор Андрій Гнатов, який був попередником Драпатого, отримав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України.