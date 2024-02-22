Об этом 24 Каналу заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что говорится о глубине временно оккупированной территории. Поэтому захватчики максимально тщательно скрывают информацию. К слову, про удар украинских военных враг начал жаловаться вечером 21 февраля.

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"По меньшей мере, согласно видеофиксации того, что происходило, до 60 оккупантов – безвозвратные потери. Имеется в виду и те, кто погиб там на месте, и те, кто был слишком тяжелым. "Трехсотые", которые, возможно, и до госпиталя не дотянули", – сказала Гуменюк.

Однако это предварительные данные. Сейчас ВСУ проверяют информацию "присоединилось" ли туда командование оккупационной группировки войск "Днепр".

Потери врага

В частности, на полигоне россиян, который поразили украинские защитники, уничтожили очень много автомобильной техники. Всего в течение 21 февраля на Юге украинские бойцы уничтожили 14 единиц автобронетанковой техники оккупантов.

Сутки были достаточно результативными для нас. Это и отраженные 4 штурма на Крынках, и поражение полигона. Это было минус 133 оккупанта. По состоянию на сейчас уже имеем подтверждение об уничтожении еще 26 оккупантов за этот боевой день. Продолжаем свою боевую работу,

– рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.

Кроме того, украинские военные в течение среды уничтожили РСЗО "Град" россиян и по меньшей мере 4 артиллерийских установки.

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