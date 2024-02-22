Силы обороны показали кадры, как попали по месту расположения войск оккупантов. На кадрах можно увидеть, насколько мощным был удар наших войск по оккупантам.
К теме Еще один самолет, более 1100 бойцов и почти 200 единиц другой техники: потери врага на 22 февраля
Момент попадания по скоплению войск оккупантов
Силы обороны Юга Украины отметили, что, по некоторым данным, руководство группировки российских оккупационных войск "Днепр" прибыло на полигон в Херсонской области, чтобы "посмотреть, как будут "зачищать" Крынки". В конце концов они и сами присоединились к "феерическому шоу".
Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне... Сказано – сделано!
– говорится в публикации.
Силы обороны также опубликовали видео, на котором зафиксировали момент удара по скоплению оккупантов. На кадрах можно увидеть, как произошел мощный взрыв и вверх поднялся столб густого дыма.
ВСУ ударили по оккупантам в Херсонской области / Видео с телеграм-канала Сил обороны Юга Украины (18+)
Сразу после удара часть войск оккупантов засуетилась и побежала искать себе убежище. Однако среди степей Херсонской области наши защитники поймали остальных оккупантов и нанесли им мощные удары.
Силы обороны подтвердили удар по полигону россиян
- Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что под прицелом украинских защитников оказались российские штурмовые группы, которые проводили тренировки. В конце концов ВСУ помогли оккупантам "овладеть" новыми навыками.
- Россияне также заявляли, что по полигону якобы ударили с HIMARS. Однако Наталья Гуменюк не стала этого подтверждать.
- До этого российские "военные" заявляли, что под ударом оказался полигон, расположенный в селе Подо-Калиновка. Этот населенный пункт лежит вблизи Олешковских песков во временно оккупированной Херсонской области.
- Оккупанты сообщали, что погибло около 60 человек, среди которых есть и командиры. Стоит отметить, что этот удар по полигону вызвал бурную реакцию у россиян, которые отметили, что для их военных нужны "изменения в технике безопасности".