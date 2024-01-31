Американские системы HIMARS могут достать до Иловайска и выполнить такое задание. Об этом24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ летчик-инструктор военный эксперт Роман Свитан добавив что есть другие ракеты которые также могли преодолеть это расстояние.
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Почему для России это серьезная потеря
По словам Свитана, Украина имеет достаточно сил и средств, для того чтобы наносить точные удары и выполнять такие задачи. Россияне сами себя "подсветили", ведь долго рекламировали обучение операторов. Поэтому по их скоплению отработали грамотно и правильно.
Оккупанты рассказывали, что удар был когда операторы собрались сдавать зачет на повышение квалификации. Это огромная потеря для россиян – несколько десятков операторов дронов которых не так легко подготовить,
– рассказал Роман Свитан.
Также можно сделать вывод, что сотни беспилотников теперь не имеют своих руководителей. Также военный эксперт отметил, что Украина выполняет задачи, если имеет достаточно подтверждений даже относительно места пребывания одного оператора дрона. Его сразу уничтожают высокоточными средствами дальнего поражения.
Наше государство имеет системы радиотехнической разведки, чтобы точно определить откуда именно идет управление беспилотником.
Удары БПЛА по военным целям: последние новости
- Пропагандистские телеграмм-каналы сообщили, что ВСУ ударили по воинской части в районе поселка Покровка под Иловайском. В результате этого погибло 24 военнослужащих еще 4 получили травмы. Сообщалось, что причиной атаки могли стать сообщения с координаторами, где будут проходить обучение операторов. Эту информацию разослали неизвестным людям через бот. Вскоре по скоплению оккупантов ударили ракеты.
- В ночь на 25 января БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод в российском в городе Туапсе. Впоследствии стало известно, что он стал очередной целью СБУ ведь обеспечивал топливом войска противника. Согласно сообщению удары по объектам, которые важны для экономики России, будут иметь продолжение.
- Уже через 5 дней, 31 января, под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге. Оккупанты заявили что их ПВО сбила дрон. Источники 24 Канала рассказали, что беспилотник повредил несколько цистерн завода, начался пожар. Падение БПЛА и сам взрыв зафиксировали камеры, на кадрах видно мощную вспышку.