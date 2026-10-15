Дети находились в укрытии: Россия ударила беспилотником вблизи школы в Полтаве, есть повреждения

Утром 15 октября российский дрон попал в район учебного заведения в Полтаве. Взрывная волна выбила окна в школе и соседних зданиях.

Учащиеся и сотрудники учебного заведения укрылись в убежище. Об этом сообщили начальник Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич и секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова.

Что известно о последствиях

По данным местных властей, вражеский БПЛА попал недалеко от одной из школ в регионе. От взрывной волны повреждены три частных домовладения, крыши, окна и остекление многоквартирного жилого дома и нескольких административных зданий. Кроме того, повреждены четыре транспортных средства.

Пострадавших среди школьников и сотрудников учебного заведения нет. Однако известно об одном пострадавшем.

Ликвидация последствий атаки продолжается. Информация уточняется,

– добавил Дякивнич.

Местных жителей, чье имущество пострадало, призывают обращаться в местные штабы по ликвидации последствий или на горячую линию ОВА.

Напомним, ночью 15 октября агрессор запустил по Украине 580 беспилотников и две управляемые авиаракеты. Силам ПВО удалось сбить 536 дронов. В то же время зафиксированы попадания в 31 точке и падение обломков или сбитых целей на 11 участках.

Кроме того, россияне уже атаковали Полтавщину, а именно газодобывающую инфраструктуру Группы "Нафтогаз". В результате попадания было повреждено технологическое оборудование и вспыхнул пожар, из-за чего работу предприятия пришлось временно остановить. Пострадавших не было.