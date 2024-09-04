В своем заявлении он решительно осудил российскую ракетную атаку и подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину. Напомним, что в результате удара по Полтаве погиб 51 человек и 271 был ранен.

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Какой была реакция Байдена на удар по Полтаве

Байден подчеркнул, что российские ракеты попали в военный учебный центр и больницу, нанеся ужасные потери.

Я самым решительным образом осуждаю эту ужасную атаку,

– заявил президент США.

Лидер США также отметил, что это нападение является трагическим напоминанием о постоянных попытках Владимира Путина сломать волю украинского народа.

Однако, по словам Байдена, Украина стоит непоколебимо уже два с половиной года, и США будут продолжать поддерживать ее в этой борьбе, в частности предоставляя систем противовоздушной обороны.

"Не делайте ошибок: Россия не победит в этой войне. Победит народ Украины. И в этот трагический день, и каждый день, Соединенные Штаты стоят с ним", – резюмировал Байден.