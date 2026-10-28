Силы обороны нанесли удар по российской ПВО: поражены ЗРК "Тор", радар и станция РЭБ

27 октября и в ночь на 28 октября украинские защитники нанесли удары по трем военным объектам на территории России, а также по складу оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Какие объекты России попали под удар?

По данным Генштаба, в Курской области Силы обороны поразили зенитно-ракетный комплекс "Тор-2М" в районе Ржавы и радиолокационную станцию вблизи населенного пункта Малое Городьково.

Кроме того, в Брянской области под удар попала станция радиоэлектронной борьбы в районе Семячков.

Также украинские военные поразили склад материально-технических средств российских оккупантов вблизи Валерьяновки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Почему эти удары важны?

В Генштабе пояснили, что каждый пораженный зенитный комплекс, радиолокационная станция или средство радиоэлектронной борьбы временно создает брешь в системе противовоздушной обороны противника.

Чем больше таких брешей возникает, тем шире возможности получают Силы обороны для применения беспилотных систем на различных уровнях.

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Украинские военные подчеркнули, что будут продолжать наносить удары по ключевым военным объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

Ранее Силы обороны нанесли удар по двум российским радиолокационным станциям в районах Гостищева и Курганного Белгородской области. Также украинские военные нанесли удары по пункту управления оккупантов вблизи Тарасовки в Запорожской области и командно-наблюдательному пункту в районе Голой Пристани в Херсонской области.