Сили оборони вдарили по російській ППО: уражено ЗРК "Тор", радар і станцію РЕБ

27 жовтня та в ніч проти 28 жовтня українські захисники уразили три військові об'єкти на території Росії, а також склад окупантів на Донеччині. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Які об'єкти Росії потрапили під удар?

За даними Генштабу, у Курській області Сили оборони уразили зенітно-ракетний комплекс "Тор-2М" у районі Ржави та радіолокаційну станцію поблизу населеного пункту Мале Городькове.

Крім того, у Брянській області під удар потрапила станція радіоелектронної боротьби в районі Семячків.

Також українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів російських окупантів поблизу Валер'янівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Чому ці удари важливі?

У Генштабі пояснили, що кожен уражений зенітний комплекс, радіолокаційна станція або засіб радіоелектронної боротьби тимчасово створює прогалину в системі протиповітряної оборони противника.

Що більше таких прогалин виникає, то ширші можливості отримують Сили оборони для застосування безпілотних систем на різних рівнях.

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Українські військові наголосили, що продовжуватимуть уражати ключові військові об'єкти противника до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

Раніше Сили оборони уразили дві російські радіолокаційні станції у районах Гостищевого та Курганного Бєлгородської області. Також українські військові завдали ударів по пункту управління окупантів поблизу Тарасівки на Запоріжжі та командно-спостережному пункту в районі Голої Пристані на Херсонщині.