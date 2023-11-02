Об этом 24 Каналу рассказала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что ранее уже были отработки на этом направлении.
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Что делают россияне на Арабатской стрелке
Гуменюк отметила, что Силы обороны Украины пытаются держать врага в максимальном напряжении даже там, где он концентрирует резервы. Но пока нет доразведанных данных, поэтому пока не спешат сообщать.
По ее словам, есть информация о том, что была отработка, но на данный момент еще не известны результаты, которых могли достичь.
То, что враг использует Арабатскую стрелку как место сосредоточения своих усилий, было известно еще до того,
– заметила Гуменюк.
Гуменюк рассказала, как россияне используют Арабатскую стрелку: смотрите видео
Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины добавила, что ранее уже были отработки и в том направлении тоже.
Что происходит в Херсонской области и в Крыму: последние новости
- Утром 1 ноября российские захватчики заявили об ударе по Крымскому полуострову. Сообщалось также, что над Арабатской стрелкой неслись неизвестные дроны. Вероятно, было поражено место базирования оккупантов.
- Пытаясь избежать атак ВСУ, россияне начали перемещать свою технику вблизи железнодорожных станций в Крыму. Как подчеркнула начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, перемещение техники стало для врага уже привычным делом.
- Украинские защитники продолжают выбивать российских оккупантов с нашей земли. Удачной контрбатарейной борьбой они откидывают россиян на левом берегу Херсона и уничтожают их запасы.