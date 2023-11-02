Об этом 24 Каналу рассказала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что ранее уже были отработки на этом направлении.

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Гуменюк отметила, что Силы обороны Украины пытаются держать врага в максимальном напряжении даже там, где он концентрирует резервы. Но пока нет доразведанных данных, поэтому пока не спешат сообщать.

По ее словам, есть информация о том, что была отработка, но на данный момент еще не известны результаты, которых могли достичь.

То, что враг использует Арабатскую стрелку как место сосредоточения своих усилий, было известно еще до того,

– заметила Гуменюк.

Гуменюк рассказала, как россияне используют Арабатскую стрелку: смотрите видео

Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины добавила, что ранее уже были отработки и в том направлении тоже.

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