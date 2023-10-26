Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. По ее словам, перемещение техники стало для россиян уже привычным, передает 24 Канал.

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Гуменюк подчеркнула, что в зоне ответственности Сил обороны Юга Украины наши военные продолжают осуществлять контрбатарейную борьбу, не давая покоя оккупантам. В конце концов, из-за этого оккупанты начинают перемещать свою технику в разные места на оккупированных территориях нашего государства.

Маневрирование силами и средствами – это уже такая постоянная забава россиян. В частности, в нашей зоне ответственности, то есть напротив наших подразделений, мы наблюдаем это фактически постоянно,

– сказала она.

Кроме того, по словам спикера, оккупанты понимают, что даже на временно оккупированной территории сознание граждан Украины настолько высоко, что места дислокации их военной техники и сосредоточение живой силы становятся известны Силам обороны. Этому также свидетельство и результативная работа нашей армии.

Гуменюк также рассказала, что у россиян есть необходимость пополнять свои запасы. Поэтому они пытаются группировать свои силы и средства, чтобы переправить их с оккупированных территорий.

В то же время спикера подчеркнула, что маршрутов для переплавки у россиян не так много. Поэтому фактически им нужно это делать постоянно для того, чтобы небольшими порциями снабжать своим военным дополнительные пополнения.

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