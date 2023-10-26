Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк. За її словами, переміщення техніки стало для росіян уже звичним, передає 24 Канал.

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Росіяни на Півдні перекидають свою техніку

Гуменюк наголосила, що в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України наші військові продовжують здійснювати контрбатарейну боротьбу, не даючи спокою окупантам. Зрештою через це окупанти починають переміщувати свою техніку у різні місця на окупованих територіях нашої держави.

Маневрування силами та засобами – це вже така стала забава росіян. Зокрема, в нашій зоні відповідальності, тобто навпроти наших підрозділів, ми спостерігаємо це фактично постійно,

– сказала вона.

Крім того, за словами речниці, окупанти розуміють, що навіть на тимчасово окупованій території свідомість громадян України настільки висока, що місця дислокації їхньої військової техніки й зосередження живої сили стають відомі Силам оборони. Цьому є також свідчення й результативна робота нашої армії.

Гуменюк також розповіла, що росіяни мають необхідність поповнювати свої запаси. Саме тому вони намагаються групувати свої сили й засоби, щоб переправити їх з окупованих територій.

Водночас речниця підкреслила, що маршрутів для переплавлення у росіян не так багато. Тому фактично їм потрібно це робити постійно для того, щоб невеликими порціями постачати на фронт своїм військовим додаткові поповнення.

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