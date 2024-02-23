Силы безопасности и обороны продолжают ликвидировать оккупантов на украинских землях. В частности 21 февраля войска нанесли очередной успешный удар по российскому полигону на оккупированной части Херсонской области. Вероятно, в результате удара враг понес значительные потери.

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Сколько оккупантов удалось ликвидировать

В результате удара на российском полигоне в оккупированной Подо-Калиновке Херсонской области погибло около 60 российских военнослужащих. Такие данные озвучила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Именно на этом полигоне штурмовые группы оккупантов тренируются для ведения боевых действий под Крынками.

Потери оккупантов подтверждают и аналитики Института изучения войны.

Кадры, опубликованные 21 февраля, показывают удар, во время которого, как сообщается, погибли военнослужащие российского 328 десантно-штурмового полка (ВДВ) (104 дивизия ВДВ), 810 морской пехотной бригады (Черноморский флот) и 81 самоходно-артиллерийского полка (вероятно, восстановленного) советских времен,

– говорится в ежедневном отчете ISW.

Командование оккупантов критиковали даже российские военкоры

Российские военкоры критиковали российское командование за проведение учений в пределах действия украинских беспилотников и систем HIMARS. Даже провоенные блогеры выступали за обновленную политику обучения, которая бы учитывала угрозу украинских ударных систем и лучше защищала военных армии страны-агрессора.

Что происходит на Херсонщине