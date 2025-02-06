Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что горожане до сих пор не оправились от страшного удара по Изюму, который унес 6 жизней. Через 2 дня после этого враг снова обстрелял жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

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Что известно об атаке 6 февраля

Враг нанес 2 удара беспилотниками по Новобаварскому и Киевскому районам. Попадание пришлось по рынку, который является крупнейшим в Харькове. Это уже не первая атака именно по этому рынку.

Очень сильно пострадали павильоны, около сотни уничтожено, в общем повреждены 250. Для многих людей – это было местом работы, бизнесом, с которого они платили налоги. Теперь им придется заново открывать свое дело,

– отметила Анна Черненко.

Администрация рынка объявила, что выдаст новые места для работы, но все понимают, что финансовые потери очень большие, сгорел товар. Эта ситуация в очередной раз подтверждает, насколько трудно вести бизнес в Харькове и области.

Россияне били дронами "Герань-2". Кроме рынка, попали по обычному жилому кварталу, вероятно, пытались задеть транспортную инфраструктуру. К счастью, раненых нет, но есть люди, которые пережили сильный испуг.

В Киевском районе самые существенные разрушения, там БПЛА попал в крышу крупнейшего рынка Харькова. В результате взрыва повреждены десятки торговых павильонов, травмированных нет, также ранения не получили охранники, которые были на месте происшествия,

– рассказал представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Что известно об ударах по области

В течение 5 февраля россияне также били по Купянску и Купянскому району. Пострадал волонтер, он госпитализирован. Именно на его машину совершили сброс с дрона. Вероятно, оккупанты увидели, как этот человек помогает с эвакуацией, с гуманитарными грузами, поэтому ударили прицельно.

В Купянске ранен тракторист. Его трактор поврежден из-за удара дрона. В одном из сел также ранен мужчина. К сожалению, такие обстрелы ежедневные. Перед тем враг атаковал беспилотником историческое здание.

Последствия удара по Изюму

В больнице погиб пострадавший от обстрела 4 февраля. Тогда Россия атаковала баллистикой админздание в центре Изюма. Погибли гражданские люди, которые, вероятно, были возле паспортного стола. Среди них две женщины по 18 и 19 лет, одна из которых была беременна.

Пророссийские медиа написали, что оккупанты якобы били по месту скопления иностранных военных. Понятно, что это очередная чушь, ведь каждый, кто был в Изюме знает, что говорилось об обычном социальном учреждении. В результате атаки пострадали полсотни мирных людей.

Напомним, из-за удара по рынку "Барабашово” повреждено около 14 тысяч квадратных метров торговой площади. Также пострадал отель, который расположен неподалеку.