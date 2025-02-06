Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що містяни досі не оговталися від страшного удару по Ізюму, який забрав 6 життів. Через 2 дні після цього ворог знову обстріляв житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

До теми На Харківщині під ударом була газова інфраструктура та цивільні об’єкти, – ОВА

Що відомо про атаку 6 лютого

Ворог завдав 2 удари безпілотниками по Новобаварському та Київському районах. Влучання прийшлося по ринку, який є найбільшим у Харкові. Це вже не перша атака саме по цьому ринку.

Дуже сильно постраждали павільйони, близько сотні знищено, загалом пошкоджені 250. Для багатьох людей – це було місцем роботи, бізнесом, з якого вони сплачували податки. Тепер їм доведеться наново відкривати свою справу,

– зауважила Анна Черненко.

Адміністрація ринку оголосила, що видасть нові місця для роботи, але всі розуміють, що фінансові втрати є дуже великими, згорів товар. Ця ситуація вкотре підтверджує, наскільки важко вести бізнес у Харкові та області.

Росіяни били дронами "Герань-2". Окрім ринку, влучили по звичайному житловому кварталу, ймовірно, намагалися зачепити транспортну інфраструктуру. На щастя, поранених немає, але є люди, які пережили сильний переляк.

У Київському районі найсуттєвіші руйнування, там БпЛА влучив у дах найбільшого ринку Харкова. Внаслідок вибуху пошкоджено десятки торгівельних павільйонів, травмованих немає, також поранень не зазнали охоронці, які були на місці події,

– розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Що відомо про удари по області

Упродовж 5 лютого росіяни також били по Куп'янську та Куп'янському районі. Постраждав волонтер, він госпіталізований. Саме на його машину здійснили скид з дрона. Ймовірно, окупанти побачили, як ця людина допомагає з евакуацією, з гуманітарними вантажами, тому вдарили прицільно.

У Куп'янську поранений тракторист. Його трактор пошкоджений через удар дрона. В одному з сіл також поранений чоловік. На жаль, такі обстріли щоденні. Перед тим ворог атакував безпілотником історичну будівлю.

Наслідки удари по Ізюму

У лікарні загинув постраждалий від обстрілу 4 лютого. Тоді Росія атакувала балістикою адмінбудівлю в центрі Ізюма. Загинули цивільні люди, які, ймовірно, були біля паспортного столу. Серед них двоє жінок по 18 та 19 років, одна з яких була вагітна.

Проросійські медіа написали, що окупанти нібито били по місцю скупчення іноземних військових. Зрозуміло, що це чергова нісенітниця, адже кожен, хто був в Ізюмі знає, що мовилось про звичайну соціальну установу. Внаслідок атаки постраждали пів сотні мирних людей.

Нагадаємо, через удар по ринку "Барабашово” пошкоджено близько 14 тисяч квадратних метрів торгівельної площі. Також постраждав готель, який розташований неподалік.