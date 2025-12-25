Оккупанты ударили по центру Херсона: прилетело по рынку, где были люди – есть жертва
- Российская армия обстреляла рынок в Херсоне во время Рождества.
- Атака принесла разрушения и унесла жизнь мужчины.
Посреди дня на Рождество российская армия массированно обстреляла Херсон. Под ударом был местный рынок, где люди готовились к празднику.
В результате атаки погиб продавец. Подробности жесткого российского удара рассказывает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Актуально Россия терроризировала Чернигов на Рождество: есть погибшие, среди раненых ребенок
Что известно об ударе по Херсону?
Как сообщили в местной ОГА, многочисленные прилеты в Херсоне пострадал рынок. Там разрушены торговые точки. Также, к сожалению, есть жертва атаки.
Этот удар унес жизнь 47-летнего работника рынка, который в тот момент был на рабочем месте,
– написал Александр Прокудин.
Последствия вражеского обстрела в Херсоне: смотрите видео Херсонской ОГА
Заметим, что 24 декабря 2022 года оккупанты тоже били по центру Херсона. Тогда загорелся крупнейший рынок города. В результате удара погибли 11 человек, еще 64 пострадали.
Россия терроризирует Украину на Рождество: коротко о последствиях
Вражеские войска атаковали Чернигов 25 декабря, в результате чего вспыхнул пожар в жилом доме, поврежден и энергообъект. В результате обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения.
Также посреди дня на территории Киевской области зафиксировали перемещение вражеских беспилотников – по воздушным целям работали подразделения противовоздушной обороны. В частности, реактивный "Шахед" заметили над водохранилищем в направлении Киева и Вышгорода.
Кроме того, в ночь на Рождество российская армия нанесла массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к обесточиванию потребителей в нескольких регионах.
Также из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде областей ввели аварийные отключения.