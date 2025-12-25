Окупанти вдарили по центру Херсона: прилетіло по ринку, де були люди – є жертва

Посеред дня на Різдво російська армія масовано обстріляла Херсон. Під ударом був місцевий ринок, де люди готувалися до свята.

Внаслідок атаки загинув продавець. Подробиці жорсткого російського удару розповідає 24 Канал із посиланням на очільника Херсонської ОДА Олександра Прокудіна.

Актуально Росія тероризувала Чернігів на Різдво: є загиблі, серед поранених дитина

Що відомо про удар по Херсону?

Як поінформували в місцевій ОДА, численні прильоти в Херсоні постраждав ринок. Там зруйновані торгівельні точки. Також, на жаль, є жертва атаки.

Цей удар забрав життя 47-річного працівника ринку, який у той момент був на робочому місці,

– написав Олександр Прокудін.

Наслідки ворожого обстрілу в Херсоні: дивіться відео Херсонської ОДА

Зауважимо, що 24 грудня 2022 року окупанти теж били по центру Херсона. Тоді загорівся найбільший ринок міста. Внаслідок удару загинули 11 людей, ще 64 постраждали.

Росія тероризує Україну на Різдво: коротко про наслідки