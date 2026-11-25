Силы обороны Украины в ночь на 25 ноября поразили военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. По предварительным данным, повреждения получили три истребителя МиГ-31 и два бомбардировщика Су-34.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, это один из ключевых аэродромов врага. Именно оттуда взлетают истребители МиГ-31, являющиеся носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Уничтожение РЛС и тыловых складов

Известно, что под удар попали три российских МиГ-31 и два Су-34. Степень повреждений и информация о количестве еще уточняются.

Помимо аэродрома на территории РФ, Силы обороны поразили важные цели на временно оккупированных территориях. В районе населенного пункта Караван-Солодкий в Луганской области удалось попасть в радиолокационную станцию ​​П-18, которая обнаруживает воздушные цели на большом расстоянии и выдает данные средствам ПВО.

Также была серия точных ударов по логистическим базам оккупантов в Луганской и Донецкой областях. Вблизи Новосветловки поражены два склада горюче-смазочных материалов и хранилище материально-технических средств, а возле Распасеевки обезврежен еще один склад материально-технического обеспечения.

В Донецкой области под огнем оказались склад ГСМ возле Агрономического и склад артиллерийских боеприпасов в районе Нового Света.

Без горючего техника не двинется с места, а без снарядов артиллерия умолкает. Каждый пораженный склад – меньше штурмов и обстрелов, которые противник сможет провести. Масштабы нанесенного ущерба уточняются, – подчеркнули в Генштабе.

Как уже сообщалось, этой же ночью под атакой дронов также оказались российские нефтеперерабатывающие предприятия, в частности Куйбышевский и Сызранский НПЗ.