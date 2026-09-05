СБУ и Поклад – ключевые враги для России, – эксперт про удар по зданию Службы

Россия могла нанести удар по СБУ в ответ на ее масштабные операции против врага. Характер атаки показывает, насколько серьезно Кремль воспринимает деятельность украинской спецслужбы.

Удар дроном по зданию Службы безопасности свидетельствует о том, что Александр Поклад и СБУ в целом являются ключевыми врагами путинского режима. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Что означает удар России по зданию СБУ?

Политолог подчеркивает, что удар 4 сентября можно воспринимать как своеобразную оценку работы Службы безопасности.

СБУ и Поклад приносят Украине результат. Россия прекрасно понимает, откуда наносятся самые болезненные удары. Понимает, кто разоблачает ее агентов. Кто разваливает сети ФСБ. Кто срывает диверсии. Кто проводит уникальные операции. Путин всегда очень точно показывает, кого он боится. И сегодня СБУ точно находится в этом списке на одной из лидирующих позиций,

– подчеркивает эксперт.

Эксперт отмечает, что особенно эффективна деятельность контрразведки СБУ.

"Масштаб контрразведывательной работы Службы колоссален. С 2022 года СБУ раскрыла 150 агентурных сетей противника, в состав которых входило 648 человек. Только с начала 2026 года выявлено еще 20 сетей и 81 их участника. Для любой спецслужбы противника – это очень болезненные цифры. Ведь агентурная сеть не создается за один день. В нее вкладывают людей, деньги, легенды, каналы связи. И когда контрразведка СБУ раскрывает всю сеть, ФСБ теряет не просто нескольких агентов. Она теряет инфраструктуру, которую порой строила годами", – пишет политолог.

"Не стоит удивляться, что против Поклада и СБУ враг работает всеми доступными методами. От информационных атак до попыток физической ликвидации. У спецслужб есть очень простой критерий эффективности. Если противник тратит огромные ресурсы, чтобы тебя найти, дискредитировать, нейтрализовать или уничтожить, значит, ты создаешь ему реальную проблему. Именно так и нужно трактовать события 4 сентября", – резюмирует Курпас.

Напомним, ранее стало известно, что по материалам СБУ возбуждено более 4 тысяч дел о государственной измене, более 9 тысяч – о коллаборационистской деятельности и более 100 – о шпионаже.