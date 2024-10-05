"Год прошел, а будто только месяц": в селе Гроза почтили жертв российского удара по кафе

Ужасная трагедия в селе Гроза, что на Харьковщине, произошла 5 октября 2023 года. В тот день Россия нанесла удар по населенному пункту и убила 59 человек. Пятая часть села погибла, 38 семей остались без своих родных, десять детей стали сиротами.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что о трагедии в Грозе 5 октября вспоминали не только на Харьковщине, но и по всей Украине. Хотя с момента страшного теракта прошел год, но горе людей никуда не исчезло.

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Как сегодня живет село Гроза

При въезде, на остановке общественного транспорта, висит плакат с именами и фамилиями людей, которых подозревают в наведении ракеты на кофейню. В этот день люди собрались там на поминки военнослужащего. Его перезахоранивали в Грозе. На плакате имена братьев Владимира Мамона и Дмитрия.

Через год на молебен на кладбище пришло очень много людей. Никто не мог сдержать слез. Особенно много говорили о семьях, которые потеряли даже не одного члена семьи, а сразу нескольких. Например, Владимир Муховатый потерял свою жену, сына и невестку. Сейчас он воспитывает двух внуков.

Сердце никогда не забудет. Я сегодня поехал, взял розы, посидел с ними, поговорил, плакал... Рассказывал сыну обо всем. Вот где все мои лежат..,

– сказал Владимир Муховатый.

Больше чем двух родственников в трагедии потеряли сразу 15 человек. Есть семья, которая потеряла сразу четыре поколения людей, поэтому описать словами их горе просто невозможно.

"Очень тяжело .... Год прошел, а будто только месяц", – сказала Любовь Козырь, которая потеряла детей.

Как почтили память погибших

Гроза действительно потеряла очень много жителей, сейчас село почти пустое. Но в годовщину трагедии на улицах собралось очень много людей. В память о погибших в центре села, на месте, куда попала ракета, – установили мемориал.

Это работа, которую организовали сами люди, семьи погибших, волонтеры и неравнодушные, которые услышали о трагедии. Так совместными усилиями появился мемориальный комплекс.

Что известно о подозреваемых

Кроме этого, в селе вспоминали не только о потерянных жизнях местных жителей, но и о виновниках трагедии. Оба брата жили в селе, сейчас они, вероятно, живут в России. В Украине их подозревают по нескольким статьям, одна из которых – государственная измена, а также наведение ракеты на кафе, где шли поминки. Братья Мамоны находятся в международном розыске.

Я звонила Нине – она трубку не берет, звонила Денису – тоже не берет. Потом позвонила тете и она не ответила. Я поняла, что что-то произошло. Когда узнала, что это они (братья Мамоны – 24 Канал) написала ему, почему так сделал. А он ответил, что это не я,

– рассказала Лилия Белоконь, которая потеряла друзей.

Уголовное производство временно приостановлено, сейчас идет очень много экспертиз, многие уже проведены. Они необходимы, чтобы передать дело в суд. Из уголовного производства будет выведено еще одно дело в отношении тех людей, которые буквально нажали кнопку и отдали приказ обстрелять маленькое село. Фамилии, имена и звания российских оккупантов, которые это сделали, обязательно выяснят.

Сейчас мы готовим документы для того, чтобы осуществлять специальное судебное разбирательство дела. Это фактически рассмотрение без участия лица в зале суда и есть определенный регламент, обязательные действия, которые должны осуществить прокуроры и следователи, для того, чтобы запустить процесс,

– рассказал представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Братьев Мамонов подозревают в умышленном убийстве, то есть это сотрудничество с врагом и передача информации с целью нанесения ракетного удара. В случае доказательства их вины им грозит пожизненное лишение свободы.

Для жителей села Гроза и их близких 5 октября навсегда останется самым тяжелым днем в жизни. На молебне присутствовала одна из женщин, которая выжила во время удара. Впрочем ей до сих пор трудно вспоминать то. что произошло.

24 Канал выражает искренние соболезнования и слова поддержки всем, кто потерял родных в этой страшной трагедии. Вечная им память!