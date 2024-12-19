По состоянию на 16:55 известно о шести пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Какие последствия удара по Шевченковому

По данным полиции, в результате удара погибли три человека, еще две женщины и мужчина получили ранения.

Одна гражданская женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Еще одна женщина умерла во время транспортировки в медицинское учреждение, также смертельные травмы получил гражданский мужчина,

– сообщают в полиции.

Последствия ракетного удара по Шевченковому: фото полиции Харьковской области

Кроме этого, повреждено более десятка частных жилых домов, заборы и гаражи. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Полиция собирает вещественные доказательства очередного преступления оккупантов, опрашивает свидетелей удара и осматривает дома для установления количества поврежденного имущества.

Следователи открыли уголовное провождение по факту нарушения законов и обычаев войны.