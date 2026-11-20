18 ноября был нанесен комбинированный удар по штабу 58-й армии Вооруженных сил России, расположенному в оккупированном Бердянске. Сообщается о гибели российских военнослужащих.

Еще 18 ноября мониторинговые каналы сообщали, что ночью был нанесен удар по одному из российских штабов в районе Бердянска. Через два дня появилось подтверждение и от российских телеграм-каналов.

Что известно об ударе по штабу 58-й армии России?

Так, телеграм-канал "Досье шпиона", который якобы ведет сотрудник одной из спецслужб России, сообщил о потерях в результате удара по штабу 58-й армии оккупантов.

Отмечается, что по штабу были запущены как ударные дроны, так и ракеты.

В результате удара якобы погибли 7 военнослужащих, еще 12 получили ранения.

Также мог погибнуть начальник отдела кадров 58-й армии. Кроме того, среди жертв – сын командующего 49-й армией генерал-лейтенанта Михаила Кособокова Сергей.

Напомним, в ночь на 18 ноября Силы обороны также поразили автомобильный мост через Северский Донец вблизи Станицы Луганской. Мост оккупанты использовали для доставки на фронт боеприпасов, топлива и техники.

Также украинские военные провели атаку на ремонтную базу российского подразделения в районе Хомутовки на Курщине.