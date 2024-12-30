Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в разговоре с 24 Каналом рассказал, что за последние несколько дней это уже не первый подобный случай, когда с помощью украинских специальных структур, в частности ГУР и СБУ, а также представителей ВСУ удается осуществить комплекс мероприятий от планирования операции до нанесения удара.

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Как этот удар повлияет на оккупантов

В таких операциях, по словам Братчука, четко прослеживается стратегия Украины. Она нацелена на уничтожение управленческой способности российской армии.

Говорится о потере офицерских кадров. Насколько мне известно, там есть несколько "200-х", есть много раненых. Это влияет на управление войсками, они становятся "слепыми" на поле боя,

– озвучил Братчук.

Это, по словам представителя УДА "Юг", создает деморализацию в российских подразделениях, когда солдаты на фронте не знают, что делать. В таком растерянном состоянии они становятся добычей для украинских Сил обороны.

Отметим, что в результате операции, которую осуществили аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", было ликвидировано 6 российских оккупантов, еще 3 получили тяжелые ранения.