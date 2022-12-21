Оккупанты бросают свои силы, чтобы наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также они пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.

Кстати говоря Ближайшие 2 – 3 месяца будут решающими, – Данилов о сроках окончания войны

Враг нанес 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе российская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по всем направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском ситуация не менялась. Признаков формирования наступательных группировок нет. Однако белорусские и российские подразделения находятся в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении из танков, минометов и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении – Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении – районы Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском направлении – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении – Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском угостили по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне обстреляли Красногригорьевку Днепропетровской области, пригорода Херсона и Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирных жителей.

Удары по российским складам

Украинские силы 15 и 16 декабря накрыли огнем вражеские склады боеприпасов в районе населённого пункта Кадиевка Луганской области. Детонация там продолжалась более 20 часов.

Уже 20 декабря огневое поражение претерпели оккупанты, скопившиеся на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области. Там было около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Информацию о потерях захватчиков еще уточняют.

Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Сбили вражеский БПЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов.

Кроме того, поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.

Оккупанты переоборудуют местные больницы

В Новобогдановке Запорожской области оккупанты организовали полевой госпиталь. В Новотроицком Херсонской области, российские захватчики переоборудовали местную больницу для лечения своих раненых. Местных жителей, которых там лечили, принудительно "выписали".