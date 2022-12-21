Окупанти кидають свої сили, аби наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також вони намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.

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Ворог завдав 3 ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. У Гуляйполі російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Крім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на усіх напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському ситуація не змінювалась. Ознак формування наступальних угруповань немає. Однак білоруські та російські підрозділи перебувають у прикордонних з Україною районах.

На Слобожанському напрямку з танків, мінометів та артилерії обстріляли райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку – Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку – райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку – Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському вгатили по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обстріляли Червоногригорівку Дніпропетровської області, передмістя, Херсон та Очаків Миколаївської області. В цих населених пунктах є постраждалі серед мирних жителів.

Удари по російських складах

Українські сили 15 та 16 грудня накрили вогнем ворожі склади боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області. Детонація там тривала понад 20 годин.

Вже 20 грудня вогневого ураження зазнали окупанти, що скупчились на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там було близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Інформацію щодо втрат загарбників ще уточнюють.

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Збили ворожий БпЛА типу "Форпост", який коштує близько 6 мільйонів доларів.

Крім того, уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили окупантів.

Окупанти переоблаштовують місцеві лікарні

У Новобогданівці Запорізької області окупанти організували польовий шпиталь. У Новотроїцькому на Херсонщині, російські загарбники переоблаштували місцеву лікарню для лікування своїх поранених. Місцевих жителів, яких там лікували, примусово "виписали".