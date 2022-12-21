Окупанти кидають свої сили, аби наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також вони намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.
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Ворог завдав 3 ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. У Гуляйполі російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Крім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на усіх напрямках
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському ситуація не змінювалась. Ознак формування наступальних угруповань немає. Однак білоруські та російські підрозділи перебувають у прикордонних з Україною районах.
- На Слобожанському напрямку з танків, мінометів та артилерії обстріляли райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області.
- На Куп’янському напрямку – Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку – райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку – Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.
- На Новопавлівському вгатили по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обстріляли Червоногригорівку Дніпропетровської області, передмістя, Херсон та Очаків Миколаївської області. В цих населених пунктах є постраждалі серед мирних жителів.
Удари по російських складах
Українські сили 15 та 16 грудня накрили вогнем ворожі склади боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області. Детонація там тривала понад 20 годин.
Вже 20 грудня вогневого ураження зазнали окупанти, що скупчились на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там було близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Інформацію щодо втрат загарбників ще уточнюють.
- Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.
- Збили ворожий БпЛА типу "Форпост", який коштує близько 6 мільйонів доларів.
- Крім того, уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили окупантів.
Окупанти переоблаштовують місцеві лікарні
У Новобогданівці Запорізької області окупанти організували польовий шпиталь. У Новотроїцькому на Херсонщині, російські загарбники переоблаштували місцеву лікарню для лікування своїх поранених. Місцевих жителів, яких там лікували, примусово "виписали".