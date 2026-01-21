Обеспечивал всю донецкую группировку, – эксперт об ударе по складу боеприпасов в Дебальцево

Вечером 20 января в городе Дебальцево, что на оккупированной Донетчине, раздавались взрывы на месте, где россияне разместили склад боеприпасов. Это склад был очень важен для россиян.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что теперь противнику может быть сложно восстановить свои запасы. Минимум на это уйдут недели.

Об ударе по складу боеприпасов в Дебальцево

Председатель Украинского центра безопасности на сотрудничестве объяснил, что для того, чтобы восстановить запасы, которые сгорели в Донецкой области, оккупантам понадобятся несколько недель или даже месяцев. Все зависит от того, насколько быстро и качественно сработает вражеская логистика и стратегическом уровне.

В Дебальцево находился один из крупнейших и главных складов боеприпасов. Он обеспечивал всю донецкую группировку противника,

– отметил Кузан.

То есть все, что россияне перевозили на фронт на Восток и Север, было именно там. Пока нет информации, удалось ли склад уничтожить полностью. Однако очевидно, что донецкая группировка врага недополучит надлежащее количество боеприпасов в ближайшее время.

Обратите внимание! Местные в Дебальцево сняли атаку, на видео видны яркие вспышки, слышны громкие взрывы. Люди сообщали о детонации боеприпасов.

Последние атаки на временно оккупированную территорию: