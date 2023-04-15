Отец мальчика – под завалами, а мама перед атакой оккупантов вышла в магазин. Об этом рассказал мэр Славянска Вадим Лях в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Важно Многочисленные разрушения, погибший 2-летний ребенок: все, что известно об обстреле Славянска 14 апреля

Семья только недавно вернулась домой из эвакуации. Сейчас мать погибшего ребенка находится под наблюдением врачей.

Лях отметил, что после удара эвакуация из Славянска оживилась, но не слишком.

Удар по Славянску

14 апреля оккупанты ударили ракетами С-300 по Славянску в Донецкой области. В результате ракетных обстрелов повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три авто.

Число пострадавших растет, поскольку спасатели достают людей из-под завалов. По состоянию на утро 15 апреля известно о 30 пострадавших: 21 – раненый и 9 – погибших.

Лях также сообщил, что нет данных о жильцах трех квартир. Однако надеются, что они могли поехать к родственникам, их просто не могло быть дома на момент удара по дому.