Батько хлопчика – під завалами, а мама перед атакою окупантів вийшла в магазин. Про це розповів мер Слов'янська Вадим Лях в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Важливо Численні руйнування, загибле 2-річне дитя: усе, що відомо про обстріл Слов'янська 14 квітня
Сім'я лише нещодавно повернулась додому з евакуації. Зараз мати загиблої дитини перебуває під наглядом лікарів.
Лях зазначив, що після удару евакуація зі Слов'янська пожвавилась, але не надто.
Удар по Слов'янську
- 14 квітня окупанти вдарили ракетами С-300 по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три авто.
- Кількість постраждалих росте, оскільки рятувальники дістають людей з-під завалів. Станом на ранок 15 квітня відомо про 30 постраждалих: 21 – поранений 9 – загиблі.
Лях також повідомив, що немає даних про мешканців трьох квартир. Однак сподіваються, що вони могли поїхати до родичів, їх просто могло не бути вдома на момент удару по будинку.