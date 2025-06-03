В результате удара погибли три человека. Еще более двух десятков сумчан получили ранения, среди них есть те, за жизнь которых борются врачи, передает 24 Канал.

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Циничный удар по Сумам

По данным следствия, 3 июня 2025 года в 09:18 оккупанты обстреляли город Сумы.

Одно средство поражения попало в транспортные средства, которые двигались по проезжей части в центре областного центра. Еще несколько – по окраине города.

В результате атаки повреждено медицинское учреждение, машины и дома.

По меньшей мере один снаряд РСЗО не разорвался. Он пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже.

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Президент Зеленский, комментируя удар по Сумам, заявил, что оккупанты абсолютно сознательно били по гражданским.

"Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня", – подытожил глава государства.