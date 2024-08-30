На фоне обстрела власти призвали жителей города оставаться в помещениях и закрыть окна. В небе над Сумами наблюдался черный дым.

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Пожар потушили

К вечеру, в 19:30 стало известно, что в Сумах ликвидировали масштабный пожар, вызванный вражеским авиационным ударом.

Ликвидация пожара, площадью более, чем 2000 квадратных метров, длилась более 12 часов.

Всего на месте происшествия работало 80 человек личного состава и 22 единицы пожарной, аварийно-спасательной и другой техники, в частности для проведения высотных работ, подвоза воды.

Проводится разбор завалов, чтобы исключить риски возникновения повторных возгораний.

Отметим, что в результате удара 2 человека погибли, еще 13 травмированы.

Последствия удара по предприятию в Сумах / Фото ГСЧС

Напомним, что предприятие в Сумах, которое было атаковано российскими войсками, обеспечивало работой 680 жителей города, изготавливая упаковку для пищевой промышленности.