Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую специализированную школу №17. Отмечается, что сейчас семья парня нуждается в финансовой поддержке для его лечения.
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Что известно о пострадавшем парне в Сумах
В результате попадания вражеского беспилотника Денис Журба получил тяжелые телесные повреждения.
Состояние парня критическое, и только благодаря быстрому лечению есть шанс на спасение его жизни,
– говорится в заметке.
Перевести средства для помощи семье можно на карточку мамы Дениса:
- 4149 5100 4761 7297 (Журба Юлия)
Важно! Одноклассница парня с согласия его мамы также открыла сбор на лечение Дениса. Банка для сбора в Monobank доступна по ссылке.
Напомним, в результате российской атаки на Сумы погибли 6 человек, а именно 3 супружеских пар – 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.
Вражеский "Шахед" повредил окна и стены многоэтажки с шестого по второй этажи. Сейчас на месте удара продолжается разбор завалов.