Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську спеціалізовану школу №17. Зазначається, що зараз родина хлопця потребує фінансової підтримки для його лікування.

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Що відомо про постраждалого хлопця в Сумах

Внаслідок влучання ворожого безпілотника Денис Журба зазнав важких тілесних ушкоджень.

Стан хлопця критичний, і тільки завдяки швидкому лікуванню є шанс на порятунок його життя,

– йдеться у дописі.

Переказати кошти для допомоги родині можна на картку мами Дениса:

4149 5100 4761 7297 (Журба Юлія)

Важливо! Однокласниця хлопця за згодою його мами також відкрила збір на лікування Денису. Банка для збору в Monobank доступна за посиланням.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Суми загинуло 6 людей, а саме 3 подружжя – 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.

Ворожий "Шахед" пошкодив вікна та стіни багатоповерхівки з шостого по другий поверхи. Наразі на місці удару триває розбір завалів.