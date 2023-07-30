Оккупанты ударили по одному из учебных заведений в Сумах. Значительные разрушения получили 4-х этажное здание.
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Как спасатели всю ночь ликвидировали последствия удара по Сумам
В ГСЧС рассказали, что всю ночь в Сумах спасатели ликвидировали последствия вражеского ракетного удара.
К месту происшествия сразу прибыли оперативно-спасательные подразделения областного центра. Кроме проведения демонтажа поврежденных строительных конструкций и проведения поисковых работ, спасатели осуществляли тушение обнаруженных очагов горения.
Уже 30 июля в 3:04 пожар, охвативший значительную площадь, удалось ликвидировать. Отмечается, что на месте происшествия работало 42 человека личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.
В настоящее время аварийные работы продолжаются.
Спасатели тушили пожар после вражеского удара в Сумах / фото ГСЧС
Последствия ракетного обстрела в Сумах: смотрите видео
Ракетный удар по Сумам: все, что известно
- 29 июля около 20:05 оккупанты с территории России нанесли ракетный удар по учебному заведению в городе Сумы.
- В результате атаки врага один гражданский мужчина погиб, еще четыре женщины и двое мужчин получили ранения. Также разрушен учебный корпус, еще один корпус и два общежития получили значительные повреждения. В окрестных многоквартирных домах выбиты окна, обломками повреждены стены.
- В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
- По состоянию на 11:00 известно уже о двух погибших и 20 травмированных людях в Сумах в результате попадания российской ракеты в здание учебного заведения, сообщили в городском совете.