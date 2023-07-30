Оккупанты ударили по одному из учебных заведений в Сумах. Значительные разрушения получили 4-х этажное здание.

Важно Цинический удар России по Сумам: количество раненых и жертв существенно возросло

Как спасатели всю ночь ликвидировали последствия удара по Сумам

В ГСЧС рассказали, что всю ночь в Сумах спасатели ликвидировали последствия вражеского ракетного удара.

К месту происшествия сразу прибыли оперативно-спасательные подразделения областного центра. Кроме проведения демонтажа поврежденных строительных конструкций и проведения поисковых работ, спасатели осуществляли тушение обнаруженных очагов горения.

Уже 30 июля в 3:04 пожар, охвативший значительную площадь, удалось ликвидировать. Отмечается, что на месте происшествия работало 42 человека личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.

В настоящее время аварийные работы продолжаются.

Спасатели тушили пожар после вражеского удара в Сумах / фото ГСЧС

Последствия ракетного обстрела в Сумах: смотрите видео

Ракетный удар по Сумам: все, что известно