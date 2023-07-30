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Як рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки удару по Сумах

У ДСНС розповіли, що всю ніч у Сумах рятувальники ліквідовували наслідки ворожого ракетного удару.

До місця події одразу прибули оперативно-рятувальні підрозділи обласного центру. Окрім проведення демонтажу пошкоджених будівельних конструкцій та проведення пошукових робіт, рятувальники здійснювали гасіння виявлених осередків горіння.

Вже 30 липня о 3:04 пожежу, що охопила значну площу, вдалось ліквідувати. Зазначається, що на місці події працювало 42 особи особового складу та 10 одиниць техніки ДСНС.

Наразі аварійні роботи тривають.

Рятувальники гасили пожежу після ворожого удару у Сумах / фото ДСНС

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