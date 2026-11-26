На данный момент эта информация не имеет официального подтверждения. Речь идет о предварительных данных, которые распространяются в социальных сетях.

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Что известно о возможном поражении?

По информации Exilenova+, целью мог стать командный пункт бригады, причастной к запускам российских баллистических ракет "Искандер" из района Таганрога. Речь идет о 1-й ракетной бригаде 49-й общевойсковой армии Южного военного округа России. Это соединение оснащено оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М". В соцсетях пишут, что есть погибшие и раненые, а под завалами оставались десятки человек.

Если эта информация подтвердится, поражение такого объекта может иметь значение для нарушения управления подразделением, участвующим в ракетных ударах по Украине.

В то же время пока нет подтвержденных сведений о масштабах повреждений, возможных потерях среди российских военных или последствиях удара. Официальные представители России и Украины эту информацию пока не комментировали.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам на территории России. Под прицелом оказываются нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, нефтетранспортная инфраструктура и военные объекты противника.



