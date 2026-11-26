Наразі ця інформація не має офіційного підтвердження. Тож ідеться про попередні дані, які поширюють у соцмережах.

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Що відомо про ймовірне ураження?

За інформацією Exilenova+, ціллю міг стати командний пункт бригади, причетної до запусків російських балістичних ракет "Іскандер" із району Таганрога. Йдеться про 1-шу ракетну бригаду 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії. Це з'єднання оснащене оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер-М". В соцмережах пишуть, що є загиблі та поранені, а під завалами залишалися десятки осіб.

Якщо ця інформація підтвердиться, ураження такого об'єкта може мати значення для порушення управління підрозділом, який залучений до ракетних ударів по Україні.

Водночас наразі немає підтверджених відомостей про масштаби пошкоджень, можливі втрати серед російських військових чи наслідки удару. Офіційні представники Росії та України цю інформацію поки не коментували.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об'єктах на території Росії. Під прицілом опиняються нафтопереробні заводи, нафтобази, нафтотранспортна інфраструктура та військові об'єкти противника.

