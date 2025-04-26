В любом случае эффективность уже достигнута тем, что мы туда долетели. Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский, добавив, что российская ПВО работала по нашим дронам.

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Украина нанесла удары по стратегическим объектам врага

Такие атаки в очередной раз подтверждают слабость противовоздушной обороны России. Страна-агрессор не только не способна уберечь объекты, которые производят обычное оружие, а даже стратегические. Можно вспомнить удары по Энгельсу, где не просто хранили оружие. Это был удар по аэродрому, где есть склады с ядерным вооружением.

В предыдущие годы Украина наносила удары по системе раннего предупреждения, по средствам радиолокации. Мы в очередной раз показываем, что Россия не способна удержать то ядерное оружие, которое она имеет,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Такие удары надо продолжать. Можем вспомнить, как после первых попаданий по Елабуге, российские граждане забирали оттуда своих детей, а усиление возможностей Кремль искал в Африке.

Безусловно, хочется разрушения складских помещений, всего завода, над этим сейчас работают украинские инженеры, Силы обороны. Очень важно нанести точечные удары по важным местам врага.

В России есть около 7 основных складов ГРАУ, 4 из которых уже были поражены с помощью наших возможностей. Поэтому все впереди, но главная задача сейчас за нами – создавать как можно больше систем, помогать Силам обороны,

– отметил бывший офицер Воздушных сил.

Очень справедливо заметил военный Кирилл Верес относительно того, что все это достояние украинского народа, который активно донатит и помогает своей армии. Соответственно мы создаем и внедряем новые современные системы. Ведь большинство компаний, которые производят оружие являются частными.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что 4 или 5 украинских дронов смогли пройти через российскую ПВО и попали в цель. Он добавил, что Елабуга была приоритетной для ВСУ, потому что вражеские дроны ежедневно атакуют украинские города.