У будь-якому випадку ефективність уже досягнута тим, що ми туди долетіли. Таку думку 24 Каналу висловив заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський, додавши, що російська ППО працювала по наших дронах.

До теми Атака на завод "Шахедів" у Татарстані: військовий аналітик зауважив цікаву деталь

Україна завдала ударів по стратегічних об'єктах ворога

Такі атаки вкотре підтверджують слабкість протиповітряної оборони Росії. Країна-агресорка не тільки не здатна вберегти об'єкти, які виробляють звичайну зброю, а навіть стратегічні. Можна пригадати удари по Енгельсу, де не просто зберігали зброю. Це був удар по аеродрому, де є склади з ядерним озброєнням.

У попередні роки Україна завдавала ударів по системі раннього попередження, по засобах радіолокації. Ми вкотре показуємо, що Росія не здатна втримати ту ядерну зброю, яку вона має,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Такі удари треба продовжувати. Можемо пригадати, як після перших попадань по Єлабузі, російські громадяни забирали звідти своїх дітей, а посилення спроможностей Кремль шукав в Африці.

Безумовно, хочеться руйнації складських приміщень, всього заводу, над цим зараз працюють українські інженери, Сили оборони. Дуже важливо завдати точкових ударів по важливих місцях ворога.

У Росії є близько 7 основних складів ГРАУ, 4 з яких вже були уражені з допомогою наших спроможностей. Тому все попереду, але головне завдання зараз за нами – створювати якомога більше систем, допомагати Силам оборони,

– наголосив колишній офіцер Повітряних сил.

Дуже слушно зауважив військовий Кирило Верес стосовно того, що все це є надбання українського народу, який активно донатить та допомагає своїй армії. Відповідно ми створюємо та впроваджуємо нові сучасні системи. Адже більшість компаній, які виробляють зброю є приватними.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що 4 або 5 українських дронів змогли пройти через російську ППО та влучили в ціль. Він додав, що Єлабуга була пріоритетною для ЗСУ, бо ворожі дрони щодня атакують українські міста.