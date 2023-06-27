Дочь погибшей Дарья рассказала журналистам о том трагическом дне. Девушка отметила, что маму искали полгода, но ДНК так и не совпало.

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Женщину считали пропавшей без вести полгода

У Ларисы Кохановской три дочери. Женщина работала уборщицей в магазине Comfy.

"Она была светлая, добрая, отзывчивая, веселая, честная. Всю жизнь хотела всех обогреть, наполнить этот мир добротой, теплом. Такой идейный был человек, хотел помогать, волонтерить. С начала войны мы волонтерили", – отметила Дарья.

Лариса Кохановская с дочерью / Фото предоставлено "Фактам"

Дочь припомнила, что утром 27 июня мать ушла на работу. Однако позже дети услышали взрыв, вышли на балкон и увидели, что ближе к центру пылает, бросились на место трагедии.

Поехали на место трагедии с сестрой, отец подошел туда. Там развернули штаб, мы предоставили мамины данные. Потом поехали под больницу, ждали, может, там какие-нибудь новости будут поступать. Потом уехали на ночь домой. По дороге домой нам позвонили и попросили, чтобы я сдала ДНК,

– рассказала Дарья.

У девушки впервые в жизни был подобный опыт. Поделилась, что сначала анализ был взят в отделении полиции. Уже во второй раз – в Киеве. Впрочем, ни одна экспертиза так не подтвердила совпадения. Поэтому Ларису Кохановскую считали без вести пропавшей около полугода.

Чтобы понять, была ли женщина в здании в момент обстрела, родные заставили следователей показать видео с камер наблюдения.

Мы видели видео с камер. Через него мы и узнали, что мама была там действительно внутри, и попала ракета,

– рассказала дочь.

Спустя полгода семья подала в суд. Только недавно женщину признали погибшей, выдали свидетельство о смерти.

"Не хватало какого-то логического завершения ситуации, это не учитывая, что в принципе это все было тяжело переживать почти год. Было подвешеное состояние, потому что она не погибла, она без вести пропала. Мы даже не могли говорить, что она погибла, потому что нет подтверждения, ничего не было. Где-то месяцев два или два с половиной мы судились. Мы должны доказать, что мама действительно там была, допросы проходили снова. Соседей допрашивали, друзей допрашивали маминых", – рассказала девушка.

Официально Лариса Кохановская все это время была единственной пропавшей без вести. Могилы у нее тоже нет, так решили самые родные.

Это не нужно. Ты приходишь на могилу и понимаешь, что там ее нет. Зачем это? Делают сквер-мемориал памяти у нас у памятника Тарасу Шевченко. По-моему, то для меня этого достаточно. Я хочу, чтобы на месте "Амстора" поставили мемориальную доску рядом. Этого мне будет достаточно, чтобы было место, куда можно было бы прийти,

– подчеркнула Дарья.