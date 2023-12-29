Утром враг ударил по торговому центру в Днепре. На месте возник пожар.

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Как выглядит современный ТЦ Днепра после террористической атаки

В сети показали, как выглядел торговый центр до того, как его "освободили" россияне.



Торговый центр в Днепре до и после попадания.

На фотографиях от ОВА последствия террористического удара тоже хорошо видны. Вдобавок можно увидеть, что пострадали и автомобили, которые были запаркованы рядом.

Также в кадр попал спасатель, осматривающий разрушенное помещение на наличие людей.

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