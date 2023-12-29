Зранку ворог вдарив по торговому центр у Дніпрі. На місці виникла пожежа.
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Як виглядає сучасний ТЦ Дніпра після терористичної атаки
У мережі показали, як виглядав торговий центр до того, як його "звільнили" росіяни.
Торговий центр у Дніпрі до та після влучання
На фотографіях від ОВА наслідки терористичного удару також добре видно. На додачу можна побачити, що постраждали і автівки, які були запарковані поруч.
Також у кадр потрапив рятувальник, який оглядає зруйноване приміщення на наявність людей.
Головне про вибухи у Дніпрі
- Зранку 29 грудня під час масованого обстрілу України у Дніпрі пролунала серія вибухів.
- Відомо, що внаслідок обстрілу Дніпра загинули 5 людей. Також, на жаль, у місті 28 поранених внаслідок атаки. Серед них півторарічна дитина.
- Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- Окрім ТРЦ у Дніпрі понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок, 2 школи та бібліотека. Також пошкоджений автобус і контактна мережа.
- На щастя, постраждалих у пологовому будинку немає. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.