В Полтавской области простились с двумя женщинами, погибшими от ракетного удара по ТЦ "Амстор"

В Кременчуге в последний путь провели двоих погибших в результате ракетного удара по торговому центру "Амстор". Горожане простились с работницей и посетительницей салона бытовой техники, в который прилетела российская ракета.

В Кременчуге 2 июля простились с 29-летней Оксаной Поштаренко, работавшей в салоне бытовой техники, и с 48-летней владелицей одной из городских парикмахерских Оксаной Пырхало, которая в тот трагический день атаки по ТЦ решила пойти в салон бытовой техники.

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Как проходили прощания с жертвами российской атаки

Прощание с 29-летней Оксаной Поштаренко прошло у морга в Кременчуге. Проститься с женщиной пришли друзья, родные и коллеги погибшей.



Прощание с Оксаной Поштаренко / Фото Общественное Полтава

Женщина жила в Кременчуге 10 лет и работала в салоне бытовой техники, в который прилетела российская ракета. Похоронят Оксану Поштаренко в родной Звенигородке Черкасской области 3 июля.



Оксана Поштаренко / Фото Анастасии Герих

Прощание с Оксаной Пырхало прошло у парикмахерской, владелицей которой покойная была. 48-летняя женщина 27 июня решила отправиться в торговый центр в салон бытовой техники. К сожалению, российская ракета унесла жизнь женщины.



Прощание с Оксаной Пырхало / Фото Общественное Полтава

У погибшей женщины остались муж и двое детей.

Разбор завалов ТЦ завершили

На шестой день после циничной атаки, 2 июля, спасатели завершили разбор завалов торгового центра "Амстор". Под завалами обнаружили 29 фрагментов тел. Точное количество жертв атаки устанавливают.

Напомним, что 27 июня российские военные преступники нанесли ракетный удар по Кременчугу. Ракета Х-22, выпущенная из Курской области, попала в торговый центр "Амстор" и разорвалась в салоне бытовой техники. Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что на ТЦ оккупанты запустили более 900 килограммов взрывчатки.

В то же время в России нагло врут о якобы том, что били по составу с оружием, а ТРЦ якобы не работал. Таким образом, оккупанты пытаются оправдать себя.

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