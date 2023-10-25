В соцсетях появляются сообщения о том, что "Новая почта" начала отправлять посылки, которые хранились во время удара на терминале в селе Коротич на Харьковщине. 24 Канал расскажет, в чем их особенность.

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Уцелевшие посылки вызывают грусть

Работники Харьковской областной библиотеки для детей очень ждали отправления с книгами. 119 современных книг должны были поступить благодаря проекту "Книжные гранты". И они пришли, но библиотекари едва сдерживали слезы.

Красно-черная наклейка "Новой почты" свидетельствовала: "Эта посылка уцелела после ракетного удара. 21.10.2023. Харьков",

– говорится в сообщении библиотеки.

"Новая почта" маркирует отправления, которые уцелели после ракетного удара. На каждой такой посылке будет карта Украины, а Харьков на ней обозначен логотипом компании – буквой "Н". Отходящие от буквы красные линии символизируют, что вся Украина чтит память погибших в Харькове. Также компания сменила свое лого в соцсетях с привычного красно-белого цвета на траурный черно-белый. Там сообщали, что уцелевшие посылки начнут отправлять с понедельника 23 октября – и вот они доходят до адресатов.



Маркировка "Новой почты" в знак памяти о трагедии / Фото Харьковской областной библиотеки

Библиотекари пообещали, что также промаркируют полученные книги – чтобы мы помнили эту трагедию.

"В знак памяти о погибших в Коротиче, о цене, которую вынуждена платить Украина, эти книги будут маркированы такой же наклейкой. Такая долгожданная посылка, а на душе так тяжело…" – подытожили они.



Уцелевшая посылка с "Новой почты" / Скриншот 24 Канала

Под сообщениями людей в соцсети Х, ранее известной как твиттер, "Новая почта" оставляет комментарий: "Так выглядит украинская несокрушимость. Конвертируем нашу ярость в донаты. Пакуем и дальше наше небо здесь". Речь идет об инициативе компании "Запакуй небо – прокачай ПВО", в рамках которой собирают 330 миллионов гривен на усиление украинской противовоздушной обороны.

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НП возместит объявленную стоимость утраченных посылок

Соучредитель компании дал интервью, в котором выразил надежду, что терминал удастся восстановить. Уцелело около 2700 отправлений, уничтожено – несколько сотен. Всего отправлений на терминале было около трех тысяч. Убытки еще не считали, а вот безопасность на почте планируют усилить. Как именно – читайте на нашем сайте.