У соцмережах ширяться повідомлення про те, що "Нова пошта" почала відправляти посилки, які зберігалися під час удару на терміналі в селі Коротич на Харківщині. 24 Канал розкаже, у чому їхня особливість.

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Посилки, які вціліли, викликають сум

Працівники Харківської обласної бібліотеки для дітей дуже чекали на відправлення із книжками. 119 сучасних книжок мали надійти завдяки проєкту "Книжкові гранти". І вони надійшли, але бібліотекарі ледь стримували сльози.

Червоно-чорна наліпка "Нової пошти" свідчила: "Ця посилка вціліла після ракетного удару. 21.10.2023. Харків",

– ідеться в повідомленні бібліотеки.

"Нова пошта" маркує ті відправлення, які вціліли після ракетного удару. На кожній такій посилці буде карта України, а Харків на ній позначено логотипом компанії – літерою "Н". Червоні лінії, що відходять від літери, символізують, що вся Україна тужить за загиблими у Харкові. Також компанія змінила своє лого в соцмережах зі звичного червоно-білого кольору на жалобний чорно-білий. Там повідомляли, що вцілілі посилки почнуть відправляти з понеділка 23 жовтня – і от вони доходять до адресатів.



Маркування "Нової пошти" на знак пам'яті про трагедію / Фото Харківської обласної бібліотеки

Бібліотекарі пообіцяли, що також промаркують отримані книги – щоб ми пам'ятали цю трагедію.

"На знак пам'яті про загиблих у Коротичі, про ціну, яку змушена платити Україна, ці книги будуть марковані такою самою наліпкою. Така довгоочікувана посилка, а на душі так важко…" – підсумували вони.



Уціліла посилка з "Нової пошти" / Скриншот 24 Каналу

Під дописами людей у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, "Нова пошта" залишає коментар: "Так виглядає українська незламність. Конвертуємо нашу лють у донати. Пакуємо і далі наше небо тут". Ідеться про ініціативу компанії "Запакуй небо – прокачай ППО", у рамках якої збирають 330 мільйонів гривень на посилення української протиповітряної оборони.

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НП відшкодує оголошену вартість втрачених посилок

Співзасновник компанії дав інтерв'ю, в якому висловив надію, що термінал вдасться відновити. Уціліло близько 2700 відправлень, утрачено – декілька сотень. Загалом відправлень на терміналі було близько трьох тисяч. Збитки ще не рахували, а от безпеку на пошті планують посилити. Як саме – читайте на нашому сайті.