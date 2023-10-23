22 жовтня "Нова пошта" назвала імена своїх загиблих працівників. Серед них – молодий батько та студент, який мріяв розробляти комп'ютерні ігри.

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За два тижні до загибелі став батьком

Одним із тих, чиє життя забрала російська ракета, був Дмитро Герасічкін. 30-річний чоловік нещодавно став батьком. Його дитині лише два тижні.

Сам Дмитро був єдиним сином у своїх батьків, і коханим: його матір Юлія часто публікує світлини із сином, під якими висловлює свою любов до нього. "Син – таке коротке слово, а таке величезне місце займає у серці мами!" – пише жінка.

Дмитро із батьками та сестрою / Фото соцмережі

Вранці сидів на парах, а вночі працював

23-річний Олексій Єрмола того вечора також перебував у приміщенні термінала "Нової пошти". До поштового сервісу хлопець влаштувався працювати недавно. Він хотів заробити коштів, аби оплатити собі навчання в університеті.

Працював у "Новій пошті", аби оплатити контракт / Фото соцмережі Олексія Єрмоли

Олексій – студент 5-го курсу Харківського національного університету радіоелектроніки. Навчався за спеціалізацією "Медіаінженерія". Професор університету Сергій Шейко згадує Єрмолу як дуже тямущого і талановитого хлопця, який мріяв займатися 3D дизайном комп'ютерних ігор. Олексій успішно захистив бакалаврський диплом, однак балів для навчання на бюджеті у магістратурі йому не вистачило, тому вступив лише на контракт.

Професорка Марина Колендовська розповідає, що Олексій прагнув самостійно оплатити своє навчання, а тому пішов працювати у "Нову пошту".

При чому щоранку він був на заняттях, нічого не пропускав. А вночі, мабуть, працював,

– плаче, пригадуючи, викладачка.

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