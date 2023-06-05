По предварительным данным, два удара по центру города были нанесены с использованием ФАБ-250.
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В результате обстрела две женщины и один мужчина получили осколочные ранения. Сейчас они госпитализированы. Кроме того, во время несения службы трое проезжавших мимо правоохранителей претерпели контузии,
– говорится в сообщении.
Россияне сбросили по Торецкой авиабомбе / Фото Прокуратуры
В Донецкой ОВА уточнили данные о пострадавших – это две женщины 71 и 64 лет и 45-летний мужчина. У них осколочные ранения.
Также от взрыва повреждены учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.
Россияне дважды обстреляли город / Фото Прокуратуры
Сообщается, что Донецкая облпрокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
В результате удара повреждена гражданская инфраструктура / Фото Прокуратуры
Торецк под вражескими обстрелами
- Торецк еще до начала полномасштабное вторжение России находилось на линии столкновения. Боевики так называемой "ДНР" периодически наносили удары по окрестностям города.
- Обстрелы после вторжения усилились, но линия фронта в Торецком районе практически не изменилась.
- 2 июня захватчики нанесли удар по Торецку, из-за чего возникли пожары квартир в двух многоэтажках. Также погиб один человек.